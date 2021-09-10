Anadolu Başkent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluyor

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) ile Başkent Üniversitesi iş birliğinde, Çerkezköy OSB, Dudullu OSB, İzmir Atatürk OSB, Gebze OSB'nin de kurucu heyetinde yer aldığı Anadolu Başkent Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Anadolu Başkent TGB başvurusu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kayıt Sistemi üzerinden aktif hale getirilerek, bilgi ve belge girişleri sağlandı.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, TGB Kurucu Heyet Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de kurulan TGB'lerde çok sayıda üniversite olmasına rağmen, birden fazla sanayi bölgesinin bulunmadığını söyledi. Tuncay, "Biz bunun tam tersini yapıyoruz. Bu da üniversitenin sanayiye bakışını gösteriyor. Buradan çıkan sonucun Türkiye'ye örnek olacağına inanıyoruz. Başkent Üniversitesi ile kendi imkanlarımız çerçevesinde uzun yıllardır iş birlikleri yapıyoruz. Özellikle yeni mezunların yaptığı icatların üretimde yer alabilmesi, ticarileşebilmesi ve ihraç edilebilmesi için TGB'leri bir ihtiyaç olarak görüyoruz." dedi.

Böylelikle sanayicilerin yüksek katma değerli ürünlerle küresel rekabette yerini alabileceğini belirten Tuncay, "Biz mevcut olanlarından farklı olarak, OSB'leri daha fazla tuttuk. İyi bir başlangıç ama yapacak daha çok işimiz var. Bugüne kadar her zaman konuşmanın ötesine geçtik. Türkiye'de bir ilk olacak." diye konuştu.