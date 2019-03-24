Son Dakika Haberleri: Anadolu Beşiktaşlılar Deneği Genel Kurulu Yapıldı

Anadolu Beşiktaşlılar Deneği Genel Kurulu Yapıldı

16 dakika önce

Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin 16. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı.

Anadolu Beşiktaşlılar Deneği Genel Kurulu Yapıldı, System.String[]
Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin 16. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı.

Ankara Wyndham Hotel'de 953 delegenin 190'ının katılımıyla yapılan genel kurulda tek aday olarak seçime giren Kemal Erdoğan yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Erdoğan başkanlığındaki yönetim kurulunda Cenk Altuğ, Gani Aksoy, Celal Aral, Aykan Aydın, Ali Doğan, Selen Ersü, Hakan Göyenç, Haydar Kurt, Tolga Şardan, Baran Takıl, İlker Tanrıverdi ve Salih Ünver yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA

Ankara, Spor
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