Anadolu Beşiktaşlılar Derneği 17. Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika
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Anadolu Beşiktaşlılar Derneği 17. Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi

13.03.2022 17:37

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği 17. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapılırken, kongrede tek aday olan mevcut başkan Kemal Erdoğan yeniden seçildi.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği 17. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapılırken, kongrede tek aday olan mevcut başkan Kemal Erdoğan yeniden seçildi.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği 17. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Wyndham Hotel'de gerçekleştirildi.

Genel kurulda, geçen yılın ayrıntılı bilançosu ile yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası oylanarak kabul edildi.

Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulunda da yer alan Kemal Erdoğan, genel kurulda yaptığı konuşmada "Beşiktaş hepimizin en büyük sevdası. Bizler Beşiktaş ailesinin çok büyük bir parçasıyız. Anadolu Beşiktaşlılar Derneği, Ulu Önder Atatürk'ün ilkelerine ve Beşiktaş değerlerine bağlı, topluma duyarlı faaliyetlerine yaklaşık 30 yıldır sizlerin desteğiyle devam ediyor." dedi.

Derneğin bugünlere ulaşmasını sağlayan başkanlar ve üyelere şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu olarak Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara mümkün olan her alanda katkı sağlayabilmek için görev aldık. Birlikteliğimizden doğan gücü ve sinerjiyi Beşiktaş'a aktarabilmek için bütün gücümüzle çalıştık. Bu süreçte Ankara'nın Beşiktaş'ın ikinci evi olduğunu her fırsatta ispatladık. Ankara Beşiktaş'a asla deplasman değildir. Saygıyla her zaman andığımız, onursal başkanımız rahmetli Süleyman Seba'nın da dediği gibi, Ankara Beşiktaş'ın kalesidir."

Derneğin varlık sebebinin Beşiktaş sevdası olduğunu dile getiren Erdoğan, "Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sorunların yönetilemez hale geldiği bir dönemde Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin göreve davetiyle, yönetim kuruluna girdim. Pandemi koşullarında bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte kulübümüz için canla başla çalışmak için oraya gittik. İnanın çok çalıştık, sonuçlarını da görmeye başladık. Sizlerle birlikte el ele vererek, tek yürek, tek bilek olarak, Beşiktaş için en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mevcut başkanın tek aday olarak girdiği genel kurulda tüzük gereği açık oylama yapılacağı belirtildi. Ardından Kemal Erdoğan ve yeni yönetim kurulu, oy birliğiyle yeniden göreve seçildi.

Kemal Erdoğan'ın yeni yönetim kurulu, Aykut Açıkgöz, Cenk Altuğ, Celal Aral, Aykan Aydın, Volkan Demir, Bülent Hasılcıo, Hakan Kadıoğlu, Osman Nacar, Tolga Şardan, Baran Takıl, Seçil Üçpınarlar ve Salih Ünver'den oluştu.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği 17. Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği 17. Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği 17. Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi

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Kaynak: AA

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