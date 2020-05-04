Anadolu Cam'ın Rusya'daki bağlı ortaklığına ait Pokrov fabrikası faaliyete geçti

Açıklamada, "Rusya'daki bağlı ortaklığımız Ruscam Glass Packaging Holding'e ait Pokrov fabrikasının yıllık 70 bin ton kapasiteli fırını ateşlenmiştir. Yatırım tutarı 15 milyon dolardır." ifadelerine yer verildi.

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