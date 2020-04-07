Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı: "Semptom saptanmış hiçbir hükümlü ve... - Son Dakika
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı: "Semptom saptanmış hiçbir hükümlü ve...

6 saat önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı: "Semptom saptanmış hiçbir hükümlü ve tutuklu bulunmamıştır" Maltepe Cezaevi'ndeki hiçbir mahkumda korona virüs vakası tespit edilmedi Maltepe'de Cezaevi'nde korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalar yapan Anadolu...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı: "Semptom saptanmış hiçbir hükümlü ve tutuklu bulunmamıştır"

Maltepe Cezaevi'ndeki hiçbir mahkumda korona virüs vakası tespit edilmedi

İSTANBUL - Maltepe'de Cezaevi'nde korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalar yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Ceza infaz kurumlarımızda semptom saptanmış hiçbir hükümlü ve tutuklu bulunmamıştır" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Maltepe Cezaevi'nde korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalar yaptı. Akçadırcı, "Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüs alanı içerisinde 3 tane L tipi Ceza İnfaz Müdürlüğü, bir tane çocuk-gençlik ceza infaz kurumu müdürlüğü, bir tane de açık ceza infaz kurumu müdürlüğü bulunmaktadır. Bu kampüs alanı içinde 1 adet Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı, 1 adet Maltepe Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Yaklaşık 10 bin 300 civarında hükümlü ve tutuklumuzun infazının yapıldığı, barınma iaşe, sağlık ve güvenliğinin sağlandığı kampüs alanımız için bin 371 kurum personelimiz, 522 Jandarma personelimiz ve 30 sağlık personelimiz bulunmaktadır" dedi.

"Dezenfekte işlemleri düzenli olarak devam ediyor"

Akçadırcı, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgınına karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Bilim Kurulumuzun tavsiye kararları sonrasında Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız birtakım tedbirler aldı. Bu tedbirler en ince ayrıntısına kadar kurumumuzda uygulanmaktadır. Öncelikle bütün açık ve kapalı alanlar düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Bunu hep düzenli, hem periyodik olarak yapmaktayız. Ring araçlarımızın, personel servis araçlarımızın da dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. Odalarında kalmakta olan hükümlü ve tutuklularımız izolasyona tabi tutulmakta, zorunda olmadıkça odalarında değişiklik yapılmamaktadır. Farklı odalarda kalan hükümlü ve tutuklularla görüşlerine de müsaade etmiyoruz" diye konuştu.

Telefon görüşlerinin süresi uzatıldı

Zorunlu olmadığı sürece ziyaretçi kabulünün ertelendiğini hatırlatan Akçadırcı, "Bunun telafisi için de 10 dakikalık haftalık telefon görüşlerini, 20 dakikaya çıkarttık. Hüküm ve tutuklularımız telefonla görüştükten sonra kullandıkları ankesörler düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Hükümlülerimiz, tutuklularımız ve personelimizin kişisel temasını asgari düzeye düşürdük" diyerek bütün personellere maske ve eldiven takma zorunluluğu getirdiklerini vurguladı.

"Maske üretimi için tekstil atölyesini faaliyete geçirdik"

Bu tedbirlerin yalnızca Maltepe Kampüs alanımızda değil, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüze bağlı Kartal, Ümraniye, Üsküdar Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumlarında da uygulandığını söyleyen Akçadırcı, "Ayrıca denetimli serbestlik faaliyetlerimizi toplu olarak ertelemiş bulunmaktayız. Bir istisnası, 1 buçuk ay önce İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüze bağlı açılmış olan tekstil atölyesini Süreyye Paşa Göğüs Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesi'nin ihtiyaçlarına binaen maske üretmek üzere faaliyete geçirdik. Düzenli olarak burada sağlık personelimize maske üretilmektedir" dedi.

Akçadırcı Nisan ayından itibaren personellerin üçlü vardiya sistemine geçtiğini kaydederek, "14 günlük periyotlar halinde cezaevi personelimiz farklı kurumlarda ve yurtlarda barınmak üzere izolasyona tabii tutulmuştur. Özverili bir şekilde çalışarak hükümlülerle enfekte olmalarını engellemek için izolasyona tabii tutulmuşlardır. Kuruma giren bütün personelimiz bu alanda, termal kameralarla ısı ölçümüne tabii tutulmaktadır. Toplam 15 adet termal kamera Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarımızda kullanılmaktadır. Bunların montajını da Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu yapmıştır. Eğer vücut ısıları normal çıkmazsa ateşleri ölçülüyor, yine anormal bir durumla karşılaşılırsa mutlak suretle hastanelere sevki yapılmaktadır" diye konuştu.

"Semptom saptanmış hiçbir hükümlü ve tutuklu bulunmamıştır"

Konuşmasının devamında, "Hükümlü ve tutuklu ailelerine de şunu söylemek istiyorum. Burada kalmakta olan hükümlü ve tutuklularımız devletimizin güvencesi altındadır. Devletimize emanettir, almış olduğumuz bütün sağlık tedbirleri en ince ayrıntılarına kadar uygulanmakta ve tarafımdan da takip edilmektedir. Ceza infaz kurumlarımızda semptom saptanmış hiçbir hükümlü ve tutuklu bulunmamıştır" dedi.

Yeni ceza infaz kanun tasarısına ilişkin konuşan Akçadırcı, "Cezaevinden ne kadar hükümlünün tahliye edileceği veya izne ayrılacağına yönelik ön çalışmamızı yapmış vaziyetteyiz. Adliyemizde infaz büromuzdaki Cumhuriyet Savcılarının ve personellerin sayısını arttırdık. Yasa yürürlüğe girdikten sonra da yasa kapsamında kalan hükümlülerin izne ve tahliyesine yönelik çalışmaları başlatacağız. Ayrıca şehir dışına gidecek hükümlülerimizin izin seyahat belgelerini valilikle koordine bir şekilde hareketle tanzim ettiriyoruz" diyerek mahkumların güvenli bir şekilde cezaevlerinden ayrılmalarını sağlayacaklarını söyledi.

"Personellerimiz fedakarca çalışıyorlar"

Cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy ise, "Ceza İnfaz Kurumu'muzun personelleri fedakarca çalışmalarını sürdürüyorlar. 3 grup halinde çalışıyorlar. Birinci grup şu anda 14 günlük çalışmalarını kurum içerisinde izolasyon şartlarında yürütüyor. İkinci grubumuz da devletimizin belirlediği yurtlarda 14 günlük karantinada bekliyorlar. Üçüncü grubumuz da evlerinde sıralarının gelmesini bekliyorlar. Fedakarca çalışan infaz koruma memurlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı: Semptom saptanmış hiçbir hükümlü ve...

Başsavcı, Maltepe, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:00 Kaynak: İHA

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