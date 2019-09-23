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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah...

1 saat önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve sair harp malzemesini tahsis ve tedarik etmek amacın aykırı bir biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah..., System.String[]

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve sair harp malzemesini tahsis ve tedarik etmek amacın aykırı bir biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren birlik komutanları ile talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında "milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
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15 Temmuz darbe girişiminde TSK'ya ait araç ve silahların kullanılmasına soruşturma
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