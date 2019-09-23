Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah...
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve sair harp malzemesini tahsis ve tedarik etmek amacın aykırı bir biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren...
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve sair harp malzemesini tahsis ve tedarik etmek amacın aykırı bir biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren birlik komutanları ile talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında "milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı. - İSTANBUL
15 Temmuz darbe girişiminde TSK'ya ait araç ve silahların kullanılmasına soruşturma Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü 40 yıllık mağara hayatı biten İskender amca, banyo taleplerini geri çevirdi "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi