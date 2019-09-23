Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah...
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve sair harp malzemesini tahsis ve tedarik etmek amacın aykırı bir biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren...
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve sair harp malzemesini tahsis ve tedarik etmek amacın aykırı bir biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren birlik komutanları ile talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında "milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.
15 Temmuz darbe girişiminde TSK'ya ait araç ve silahların kullanılmasına soruşturma Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi