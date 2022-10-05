İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

05.10.2022 15:49
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, İçerenköy Bayındır Hastanesi'ndeki yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğunu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösterir bir videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme geldiğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da özel hastanedeki sağlık çalışanının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı görüntüler sosyal medyada yer almış ve tepki uyandırmıştı.

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Kaynak: AA

Ataşehir, İstanbul, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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