Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'deki 'küfürlü tezahürat'a ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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