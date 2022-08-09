Kadıköy'deki "küfürlü tezahürat"a ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'deki "küfürlü tezahürat"a ilişkin soruşturma başlatıldı

09.08.2022 18:49
Kadıköy'deki "küfürlü tezahürat"a ilişkin soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftarın alkol alıp "küfürlü tezahürat"ta bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftarın alkol alıp "küfürlü tezahürat"ta bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Ülker Stadı'nda dün akşam oynanan maç öncesinde bazı taraftarlar Kadıköy'de bir araya geldi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alkol alan bir grup taraftarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

YORUMLAR
500
Recep Uçar: 'Dördüncü golü arayan takımdık' Recep Uçar: 'Dördüncü golü arayan takımdık' Recep Uçar: 'Dördüncü golü arayan takımdık' Recep Uçar: 'Dördüncü golü arayan takımdık'
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki 'küfürlü tezahürat'a ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
17:55 Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 18:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'deki "küfürlü tezahürat"a ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş