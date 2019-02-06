Son Dakika Haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 Katlı Binanın Çökmesine İlişkin Soruşturma Başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 Katlı Binanın Çökmesine İlişkin Soruşturma Başlattı.

46 dakika önce

IHAAW172607-ASA/06-02-2019- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 Katlı Binanın Çökmesine İlişkin Soruşturma Başlattı., System.String[]
IHAAW172607-ASA/06-02-2019

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. 06.02.2019 17: 26: 07 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal, 3. Sayfa
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