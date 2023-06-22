Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı suç duyurusunda bulundu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı F.A. savcılığa geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu suç duyurusunda bir ilin başsavcısının örgüt lideri olduğu, Anadolu Adalet Sarayı'nda çalışan gazetecinin de örgüt üyesi olduğunu iddia etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 16 Haziran'da giden ve zorluk çıkardığı belirtilen savcı F.A. hakkında işlem başlatıldı. Anadolu 22. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınan kararla savcı F.A. akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

BAŞSAVCISININ ÖRGÜT LİDERİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Anadolu Adalet Sarayında görevli savcı F.A. 18 Haziran 2023 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bir ilin başsavcısının örgüt lideri, kendisi hakkında soruşturma başlatan HSK müfettişinin örgüt üyesi ile Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli gazetecinin de örgüt üyesi olduğunu iddia etti. F.A. gazetecinin tutuklanmasını ve evinde arama yapılmasını talep etti. Savcının bu talebi Sulh Ceza Hakimliği tarafından delil yetersizliği nedeniyle reddedildi.

SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK KARARI

Hakkında bir çok soruşma olan savcı F.A. 16 Haziran'da Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gitti. Burada güvenlik görevlileriyle tartışma yaşayan savcı hakkında tutanak tutuldu. Tutanak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Anadolu 22. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından bugün alınan kararla savcı F.A. hakkında akli melekelerinin yerinde olup olmadığı, kanuni ehli olup olmadığı, sürekli olarak yardım alıp almamasının gerekli olup olmadığı ve başkalarının güvenliğini tehlikeye sokup sokmadığının tespit edilmesi için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Ayrıca kararda savcının direnmesi durumunda kolluk tarafında zor kullanılarak hastaneye götürülmesine hükmedildi.

GAZETECİYE AYNI GÜN İÇİNDE İKİ KERE TEHDİT İDDİASI

Öte yandan savcı F.A. iddiaya göre, 10 Ekim 2022 tarihinde Maltepe'de boş bir arazine bulunan cesedi haberleştiren gazeteciye "Odama gel sana sıkayım" dedi. Aynı gün Fikirtepe'de meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamada olay yerinde görevli muhabire yine "Odama gel sana sıkayım" cümlelerini dile getirdi.