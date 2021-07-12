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Kilise üzerinde oynayan 3 şüpheliden 2'si hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı( - Son Dakika

Kilise üzerinde oynayan 3 şüpheliden 2'si hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı(

12.07.2021 17:45
Kilise üzerinde oynayan 3 şüpheliden 2'si hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı(, System.String[]

KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 şüpheliden 2'si hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 şüpheliden 2'si hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2'sinin emniyetteki ifadesinde sarhoş olduklarını, amaçlarının kiliseye zarar vermek olmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi. Ayrıca emniyette ifade veren ve kilisenin yönetim kurulunda olan müşteki Karabet Baliyev, "Bu konu ile ilgili her hangi bir art niyet görmüyorum, bu kişiler zarar vermemiştir" diyerek şikayetçi olmadı.

Olay, dün saat 01.30 civarında meydana geldi. Kadıköy Caferağa Mahallesi  Khalkedon Meydanı'nda Surp Takavor Kilisesi'nin önüne araçla gelen kişiler meydanda toplanarak çalan müzikle eğlendi.

Gruptaki 3 kişi, kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken, diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatarak, talimatla şüpheliler Y.E.U. ve Ö.F.A. ile aracın sahibi O.Y.'nin gözaltına alınmasına karar verdi.

KİLİSENİN YÖNETİM KURULUNDAKİ KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADIEmniyette ifade veren ve kilisenin yönetim kurulunda olan müşteki Karabet Baliyev olaydan bir vatandaş vasıtası ile bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Bahse konu olayı videoda gördüm, kilisenin duvarına çıkan kişileri tanımam. Ben kilisenin yönetim kurulundayım, bu konu ile ilgili her hangi bir art niyet görmüyorum, bu kişiler zarar vermemiştir" diyerek şikayetçi olmadı. "KİLİSE OLDUĞUNU BİLİYORDUM"Şüpheli Yunus E.U. emniyetteki ifadesinde Ozan Y. ve Ömer F. A. ile gezmek ve eğlenmek için Kadıköy'e gittiklerini, araç şoförü Ozan Y. hariç herkesin kafede alkol kullandığını, ardından kafeden çıkarak aracı meydana çektiklerini söyledi. Yunus E.U. meydanda müzik açtıklarını ve etrafta bulunan insanların müzikten hoşlanarak etraflarına geldiğini öne sürerek "Arabanın karşısında bir kilise vardı. Kilise olduğunu biliyordum çünkü haç amblemi vardı. Az çok kilise olduğunu tahmin ettim. Daha sonra orada bulunan diğer tanımadığım insanlarla birlikte kilisenin duvarına çıktım. Benim çıktığımı gören Ömer de duvara çıktı. Aşağıdaki kalabalığı bir süre izledik. Çıktığımız yer kilisenin çevre duvarıydı burada dans etmeye, oynamaya başladık. En fazla 5 dakika kadar burada dans ettik, bizden başka insanlar da vardı. Onlar da dans ediyorlardı, 5 dakika sonra aşağıya indik. Bira aldık, daha biramızı bitirmeden olay yerine ekip aracı geldi. Bizi yüksek sesle müzik dinlediğimiz için uyardı. Biz de uyarıları dikkate alarak Beykoz'a yola çıkarak eve döndük" şeklinde konuştu. "DALGA GEÇMEK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"Şüpheli Yunus E.U. ertesi gün polislerin kendisini evinden gözaltına aldığını ve ne olduğunu anlamadığını belirterek, "Ben kiliseye, ne de başka bir ibadethaneye zarar vermedim. Dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu. Olay sanki dalga geçmişiz gibi yansıtıldı, kesinlikle suçlamayı kabul etmiyorum. Benim hiçbir sabıkam yoktur. Olay günü aşırı derecede değil, orta derecede alkollüydüm. Kilisenin duvarına çıkma sebebim kalabalığı daha iyi görebilmek, atmosferi daha iyi yaşamaktı. Ozan bizimle kilise duvarına çıkmadı, sadece müzik açtı. İlk başta oranın kilise olduğunu bilseydim zaten oraya çıkmaz ya da dans etmezdim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde ifadeler kullandı. 2 ŞÜPHELİ KİLİSE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİŞüpheli Ömer F.A. sarhoş olduğunu, arkadaşı Yunus E.U.'nun ve tanımadığı insanlarla birlikte bir binaya çıkması üzerine kendisinin de çıktığını belirterek, "Kilise olduğunu bilmiyordum" dedi. Ömer F.A. da benzer şekilde olayı anlatarak suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli Ozan Y. de suçlamayı kabul etmediğini, kiliseye çıkmadığını belirterek "Ben ne kiliseye ne de başka bir ibadethaneye zarar vermedim. Tehlikeli araç da kullandım, olay günü alkolde almadım. Oranın kilise olduğunu ben bilmiyordum. Bilsem oraya aracı park etmezdim" dedi.  2 ŞÜPHELİ HAKKINDA EV HAPSİ ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDIEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 3 şüpheliyi de savcılık, konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği şüpheliler Ömer Faruk A. ve Yunus Emre U.'nun "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmamasına karar verdi. Hakimlik, şüpheli Ozan Y. hakkında konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebinin reddine karar verdi. Şüpheliler bu şekilde serbest bırakıldı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Kadıköy, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilise üzerinde oynayan 3 şüpheliden 2'si hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı( - Son Dakika


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