Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a...
14 dakika önce
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:18 Kaynak: İHA
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