Son Dakika Haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a...

24 dakika önce

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında resmen soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a..., System.String[]
- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında resmen soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:48 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa
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