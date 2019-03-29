Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a...
24 dakika önce
- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında resmen soruşturma başlattı.
- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında resmen soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:48 Kaynak: İHA
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