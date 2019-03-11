Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından, Fetö'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden Sonra Kapatılan...

IHAAW142121-ASA/11-03-2019- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde öğrenim gören, FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere baskı yaparak ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirdiği iddia edilen ve 15 Temmuz...

IHAAW142121-ASA/11-03-2019



- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde öğrenim gören, FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere baskı yaparak ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirdiği iddia edilen ve 15 Temmuz 2016 tarihine kadar okulda görev yapan askeri personeller hakkında 8 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. 11.03.2019 14: 21: 21 TSI

NNNN - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kazanın 1'inci Yıl Dönümünde Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygusal İlan

En Genç Futbolcunun Bacağı Diz Altından Kesildi

YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok

Taksinin, Kız Çocuğuna Çarpma Anı Kamerada!