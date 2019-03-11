Son Dakika Haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından, Fetö'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden Sonra Kapatılan...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından, Fetö'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden Sonra Kapatılan...

5 dakika önce

IHAAW142121-ASA/11-03-2019- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde öğrenim gören, FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere baskı yaparak ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirdiği iddia edilen ve 15 Temmuz...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından, Fetö'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden Sonra Kapatılan..., System.String[]
IHAAW142121-ASA/11-03-2019

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde öğrenim gören, FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere baskı yaparak ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirdiği iddia edilen ve 15 Temmuz 2016 tarihine kadar okulda görev yapan askeri personeller hakkında 8 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. 11.03.2019 14: 21: 21 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:27 Kaynak: İHA

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