Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Korona virüsü' ile ilgili yalan haber ve sosyal medya... - Son Dakika

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Korona virüsü' ile ilgili yalan haber ve sosyal medya...
6 saat önce
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Korona virüsü' ile ilgili yalan haber ve sosyal medya paylaşımı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Korona virüsü' ile ilgili yalan haber ve sosyal medya paylaşımı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
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