Son Dakika Haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Sanatçı Metin Akpınar Hakkında Bir Televizyon...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Sanatçı Metin Akpınar Hakkında Bir Televizyon...

1 saat önce

IHAAW163145-ASA/23-12-2018- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Metin Akpınar hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Sanatçı Metin Akpınar Hakkında Bir Televizyon..., System.String[]
IHAAW163145-ASA/23-12-2018

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Metin Akpınar hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 23.12.2018 16: 31: 45 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:37 Kaynak: İHA

Metin Akpınar, Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa
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