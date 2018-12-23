Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Sanatçı Metin Akpınar Hakkında Bir Televizyon...
1 saat önce
IHAAW163145-ASA/23-12-2018- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Metin Akpınar hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
IHAAW163145-ASA/23-12-2018
- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından sanatçı Metin Akpınar
hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 23.12.2018 16: 31: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:37 Kaynak: İHA
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