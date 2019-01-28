Son Dakika Haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Bir Akaryakıt Gemisinde Bakım...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Bir Akaryakıt Gemisinde Bakım...

1 saat önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Bir Akaryakıt Gemisinde Bakım..., System.String[]
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:38 Kaynak: AA

Tuzla, Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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