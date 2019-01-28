Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Bir Akaryakıt Gemisinde Bakım...
1 saat önce
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, Tuzla
tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:38 Kaynak: AA
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