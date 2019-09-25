Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına...
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:54 Kaynak: AA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı
Son dakika: 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesi soruldu: Gizli bir şey yok İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı