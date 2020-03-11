Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından korona ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından korona ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
6 saat önce
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden 'korona virüs' ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden 'korona virüs' ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya hesapları üzerinden korona virüsün Türkiye'de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu yönünde ses kayıtları paylaşan, virüsle ilgili genel güvenliği, iç huzuru tehdit eden mahiyetteki yalan haber ve paylaşımlar yapan kişiler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
(Gamze Erdemir/İHA)
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