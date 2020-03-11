Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından korona ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından korona ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından korona ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

6 saat önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden 'korona virüs' ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından korona ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma, System.String[]

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden 'korona virüs' ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden korona virüsün Türkiye'de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu yönünde ses kayıtları paylaşan, virüsle ilgili genel güvenliği, iç huzuru tehdit eden mahiyetteki yalan haber ve paylaşımlar yapan kişiler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Başsavcı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:12 Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
00:09 Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
00:08 YÖK'te 'koronavirüs' toplantısı
00:04 Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2020

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:15:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından korona ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]