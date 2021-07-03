Üye Girişi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: "Sorgu için gözaltında" - Son Dakika

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: "Sorgu için gözaltında"

03.07.2021 22:27

Brezilya'da teslim olan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Brezilya'da teslim olan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı'na geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan Mehmet Aydın'ın, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu gibi adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Binlerce kişiyi dolandırarak, 2018 yılının Mart ayında yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Türkiye'ye iade edilmek üzere sabah 09.50 sıralarında yola çıkan Mehmet Aydın, 22.30 sıralarında Türkiye'ye ulaşması beklenen Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı Adliyesi'ne geldi.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suç Örgütüne Üye Olmak", "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak" ve "Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak" ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak" suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir" denildi.

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31.05.2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın Brezilya'da yakalanarak 03.07.2021 tarihi itibarıyla iade edildiği belirtildi.

'TOSUNCUK' GÖZALTINDA

İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüphelinin, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' isimli sistem ile 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplayarak yurt dışına kaçmıştı. Aydın, Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı tarafında, İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edildi.

Binlerce kişinin bu sistemle dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 26 Mart 2018 tarihinde iddianame hazırlandı. İddianamede, 3 bin 762 kişi müşteki, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi ise sanık olarak yer aldı. Sanıkların bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı anlatıldı.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi. Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü firari 11'i tutuklu 48 sanığın yargılaması yapılırken, tutuklu sanıklar yaklaşık 15 ay sonra tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmazken, dava dosyası ayrılan 28 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanığın ise yargılanmasına ise 14 Eylül'de devam edilecek.

(Gamze Erdemir/İHA)

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: Sorgu için gözaltında
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: Sorgu için gözaltında
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: Sorgu için gözaltında
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: Sorgu için gözaltında

İstanbul Havalimanı, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: 'Sorgu için gözaltında' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye getirilen 22:43 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'dan ilk görüntü Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 22:06 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı John Obi Mikel, Kuveyt ekibi Kuwait SC'ye transfer oldu 21:25 John Obi Mikel, Kuveyt ekibi Kuwait SC'ye transfer oldu
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 20:46 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi 20:30 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 19:44 Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı
Türkiye'ye getirilen 18:37 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın 17:47 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var

Son Dakika Haberleri
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
18:04 Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
17:16 Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor
17:03 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor
17:00 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Havalimanı'ndan sonra Vatan Emniyet'e götürülecek         
22:43
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı         
22:00
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Çift başlı kuzu şaşkınlığı! Sadece 10 dakika yaşayabildi Çift başlı kuzu şaşkınlığı! Sadece 10 dakika yaşayabildi         
20:39
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diella Lotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diella Lotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ekmek hamuruyla top gibi oynayan 3 kişi serbest bırakıldı Ekmek hamuruyla top gibi oynayan 3 kişi serbest bırakıldı         
19:06
Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama         
18:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor         
17:04
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı         
16:52
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 23:06:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: "Sorgu için gözaltında" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement