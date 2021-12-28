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Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: "Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler" - Son Dakika

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: "Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler"

28.12.2021 15:58

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: "Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler" Adalet Mesleki Eğitim Merkezi 19 ilde toplu törenle açıldı Maltepe Adalet Mesleki Eğitim Merkezi, Maltepe Cezaevi Kampüsü'nde faaliyete başladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: "Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler"

Adalet Mesleki Eğitim Merkezi 19 ilde toplu törenle açıldı

İSTANBUL - Maltepe Adalet Mesleki Eğitim Merkezi, Maltepe Cezaevi Kampüsü'nde faaliyete başladı. Açılış töreninde konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Maltepe 7 derslik ve 120 kapasiteyle eğitime hazırdır" dedi.

Maltepe Cezaevi Kampüsü'nde tutuklu ve hükümlülerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinin sağlanması amacıyla Maltepe Adalet Mesleki Eğitim Merkezi faaliyete geçirildi. Düzenlenen toplu açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Maltepe İlçe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Üyesi Nihat Zincirli, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı ve Cumhuriyet Savcıları katıldı.

Hükümlülerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinin sağlanması amaçlanıyor

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 9 Mart 2020 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü kapsamında, Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan eğitim servisi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle Maltepe Adalet Mesleki Eğitim Merkezine dönüştürülerek faaliyete hazır hale getirildi. Bu protokolle tutuklu ve hükümlülerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinin sağlanması ile örgün eğitim dışında kalanların eğitimlerine devam etmeleri amaçlanıyor. 7 dersliğin yer aldığı ve her dersliğin 140 kişilik eğitim kapasitesine sahip olduğu Maltepe Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nde tutuklu ve hükümlülere mesleki ve teknik alanda tüm eğitimler verilebilecek. Hükümlüler meslek atölyelerinde teorik ve uygulamalı eğitim alma hakkında sahip olurken, eğitimini tamamlayan hükümlüler, eğitim seviyelerine göre kalfalık, ustalık ve meslek lisesi diplomalarına sahip olarak salıverilme sonrası yaşamlarında bu belgelerini kullanabiliyorlar.

"7 derslik ve 120 kapasiteyle eğitime hazırdır"

Açılış programında konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Maltepe Adalet Mesleki Eğitim Merkezi 7 derslik ve 120 kapasiteyle eğitime hazırdır. Hali hazırda 20 hükümlümüz yiyecek ve içecek sektörüne 7 hükümlümüz ise inşaat teknolojisi alanında eğitim görmektedir. Bundan sonraki sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler" dedi.

"Eğitimler tam kapasiteli sürmeye devam edecek"

Açılış töreni sonrası konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlülerin cezalarını tamamladıktan sonra toplumsal hayatta entegrasyonların sağlamak bizim en önemli amaçlarımızdan birisi. Hele ki bu amacı mesleki eğitim almış bir bireyle sağlamış olursak bizler için çok daha büyük bir mutluluk kaynağı olacak. Bu amaçla toplam 19 yerde bir tanesi de Maltepe yerleşkemizde olmak üzere Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri kurulmuştu. Bugün Sayın Adalet ve Milli Eğitim Başkanlarımızın birlikte Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda barkovizyon ile diğer illerdeki eğitim merkezlerinin de açılışını yapmış olduk. Maltepe'deki merkezimizde toplam 27 hükümlüye bunlardan 20 tanesi yiyecek içecek hizmetleri 7 tanesi de inşaat teknolojileri alanında eğitim veriyorduk. Bu dönemi itibariyle de toplamda bin 500 kişiye de mesleki eğitim verecek. Kovid izinleri bittikten sonra hükümlü sayımızın artması ile birlikte eğitimler tam kapasiteli sürmeye devam edecek" diye konuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler

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Mesleki Eğitim, İsmail Uçar, Cumhuriyet, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: 'Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: "Sivil hayatlarında bu alanda çalışabilecek kapasiteyle yetiştirilmektedirler" - Son Dakika
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