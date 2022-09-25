Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Anadolu'da ilk yazılı belgelerin ve ticari anlaşmaların bulunduğu Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'ne, Kayseri Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültepe'nin girişine inşa edilen ziyaretçi merkezi kısa süre içinde hizmete açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kültepe'nin tanıtımıyla ilgili çalışmaları Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yaptıklarını belirtti.

Ziyaretçi merkezinin Türkiye'deki ilginç örneklerden biri olacağını aktaran Kulakoğlu, şunları kaydetti:

"1970'li yıllarda Kültepe Müzesi olarak kullanılan bina, bu sene yeniden inşa edildi ve ziyaretçi merkezi olarak kullanıma hazır vaziyette. Birkaç gün içinde açılışını yapacağız. Burada özellikle Kültepe'nin en çok bilinen eserlerinin büyük grubunu oluşturan çivi yazısı tabletlerle ilgili bir panoyla binanın girişini süsledik. Bu yapı, ziyaretçilere ilk etapta Kültepe hakkında bilgi vermek amacıyla kuruldu. Hemen Kültepe'nin girişinde yer alıyor. Özellikle öğrencilerin ilginç bilgilere ulaşabileceği alan olduğunu söyleyebilirim."

Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nin, Kültepe'nin 75 yıllık hayali olduğunu vurgulayan Kulakoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a katkılarından dolayı teşekkür etti.