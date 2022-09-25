Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

25.09.2022 12:10
Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Anadolu'da ilk yazılı belgelerin ve ticari anlaşmaların bulunduğu Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'ne, Kayseri Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde sona gelindi.

Anadolu'da ilk yazılı belgelerin ve ticari anlaşmaların bulunduğu Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'ne, Kayseri Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültepe'nin girişine inşa edilen ziyaretçi merkezi kısa süre içinde hizmete açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kültepe'nin tanıtımıyla ilgili çalışmaları Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yaptıklarını belirtti.

Ziyaretçi merkezinin Türkiye'deki ilginç örneklerden biri olacağını aktaran Kulakoğlu, şunları kaydetti:

"1970'li yıllarda Kültepe Müzesi olarak kullanılan bina, bu sene yeniden inşa edildi ve ziyaretçi merkezi olarak kullanıma hazır vaziyette. Birkaç gün içinde açılışını yapacağız. Burada özellikle Kültepe'nin en çok bilinen eserlerinin büyük grubunu oluşturan çivi yazısı tabletlerle ilgili bir panoyla binanın girişini süsledik. Bu yapı, ziyaretçilere ilk etapta Kültepe hakkında bilgi vermek amacıyla kuruldu. Hemen Kültepe'nin girişinde yer alıyor. Özellikle öğrencilerin ilginç bilgilere ulaşabileceği alan olduğunu söyleyebilirim."

Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nin, Kültepe'nin 75 yıllık hayali olduğunu vurgulayan Kulakoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:45 Erdoğan Toprak: AK Parti iktidarı kendilerine oy vermeyenlerin ahiretlerinin yanacağını öne sürüp tehdit ediyor
11:29 Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı
11:23 Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi
11:19 Adana'da çatı akması nedeniyle esnafa kılıçla saldırdılar! Yaralı esnaf, saldırganlardan birini tüfekle vurdu
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
10:28 Adana'da husumetli olduğu arkadaşını vuran genç: Beni dövdüğü için sıktım
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 12:14:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement