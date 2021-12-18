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Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı - Son Dakika

Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı

18.12.2021 11:30
Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin motiflerini ve ilk insanların izlerini cam, seramik, mozaik ve çinilere işledi.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin motiflerini ve ilk insanların izlerini cam, seramik, mozaik ve çinilere işledi.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, 2019'da başlattığı Anadolu Medeniyetleri Projesi kapsamında, Türkiye'deki arkeoloji müzelerinde araştırmalar yaptı.

Araştırma kapsamında, Antalya Karain Mağarası'nda taş devri dönemini temsil eden duvar resimleri, Alacahöyük, Göbeklitepe, Efes Antik Kenti ve Zeugma Antik Kenti gibi birçok antik kentte yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan tarihi objelerin üzerindeki motifler ile Samsun'da 1700 yıllık 4 mevsim mozaiklerindeki kadın portrelerinden oluşan motifler çıkartıldı.

Tarihi motifler günümüz estetik anlayışı ile cam, seramik, mozaik ve çinilere işlendi.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Bayram Arslan, AA muhabirine, 2019 yılında Anadolu medeniyetleri temalı proje başlattıklarını anlattı.

Proje kapsamında usta öğreticilerin öncelikle literatür taraması yaptığını ifade eden Arslan, "Ülkemizdeki birçok arkeoloji müzesindeki tarihi eserleri inceledik. Bu eserlerden yola çıkarak günümüzde kullanılabilir ev aksesuarlarında, yemek tabaklarında veya vazolarda kullanılmak üzere ürünler tasarlandı. Anadolu Medeniyetleri Projesi'nden elde ettiğimiz ürünleri ve bulguları Türkiye'nin birçok şehrinde sergileyerek tanıtmak istiyoruz." dedi.

Olgunlaşma Enstitüsü Cam ve Seramik Teknolojisi Şefi Zafer Kurt ise 2 yıllık projenin sonunda 200 eser ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

"Motifleri seçerken bayağı zorlandık"

Araştırma kapsamında birçok müze ve envanterden yararlandıklarını aktaran Kurt, şöyle devam etti:

"Ülkemizde birçok medeniyetin ayak izleri olması nedeniyle bu motifleri seçerken bayağı zorlandık. Motifler seçildikten sonra 4 atölyemiz kendine ait ürünlerin tasarımını yaptı. Tema çalışmasının başlangıcı olarak Antalya'da bulunan Karain Mağarası'ndaki duvar resimlerini cam objelere yansıttık. Göbeklitepe bulgularındaki rölyef kabartmalarını cam füzyon üzerine tasarladık. Seramik alanında ise Hitit ve Frigler dönemine ait amforalar, dönemin insanlarının seramik üzerindeki hayvan ve bitkisel motiflerinden yararlanarak günümüzdeki yeni estetik anlayışı ile dekoratif olarak seramik ürünlere aktardık."

Gaziantep'deki dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiğini de ürünlere işlediklerine işaret eden Kurt, "Samsun'daki yaklaşık 1700 yıllık geçmişe dayanan 4 mevsim mozaiklerinin de birer imitasyonunu yaptık. Genelde tüm çalışmaları 4 atölye üzerinde yaptık ve 200 eseri tamamlamış olduk. Yaptığımız bu ürünler hem dekoratif anlamda ev ve iş yerlerini süsleyebilmekte hem de günümüzde kullandığımız ürünler üzerinde çalışmalarımızı yaptık. Bu proje ile okul olarak arşivleme ihtiyacımızı da tamamlamış olduk." dedi.

Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı
Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı
Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı
Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı
Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı

Karain Mağarası, Türkiye, Seramik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı - Son Dakika


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