Anadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor - Son Dakika

Türkiye'deki bazı kayak merkezleri, ilkbaharda yoğun kar yağışlarının etkisiyle pistlerde kayak ve snowboard seven yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Kayak ve kış turizmi bakımından zengin imkanlara sahip Anadolu'da aralık ayında faaliyete başlayan merkezlerden birçoğu, havanın ısınması ve kar seviyesinin düşmesi nedeniyle kısa süre önce sezonu kapattı.

Doğu Anadolu'da Palandöken, İç Anadolu'da Erciyes, Akdeniz'de Davraz, Doğu Karadeniz'de Atabarı kayak merkezleri ise pistlerinin kış sporlarına elverişli olmasından dolayı nisanda da yerli ve yabancı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor.

Ay sonuna kadar sezonun sürmesi beklenen bu bölgelerde, okulların ara tatil döneminde hareketlilik arttı. Kayakseverler, güneşli ve sıcak havada kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Palandöken

Erzurum'da her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, 1,1 ila 14 kilometre arasındaki uzunluklarda ve zorluk derecesinde 56 pist bulunuyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde snowboard, kayak ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi gibi adrenalin dolu etkinlikler de yapılabiliyor.

Yoğun yağıştan dolayı nisanın ikinci haftasında bile kar kalınlığının 136 santimetre ölçüldüğü kayak merkezinde, kar püskürtme sistemleri sayesinde sezon boyunca turistlere kayak garantisi veriliyor.

Birçoğu Palandöken'de bulunan 20 otelde bir günde yaklaşık 4 bin 100 kişinin konaklayabileceği kentte ayrıca kayak merkezindeki bungalov evlerde de turistler ağırlanıyor.

Erciyes

Kayseri'de kesintisiz kayak yapılan uzun pistlere, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yanında güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip olan Erciyes, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 oteli bünyesinde barındırıyor. Erciyes, 23 bin metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 26 bin 750 kişi olan 2'si gondol 19 mekanik tesis ağı ile misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sağlıyor.

Merkezde, kar yağmadığı zamanlarda 154 makine ile suni karlamayla kesintisiz kayak ve snowboard yapılabiliyor.

Erciyes Dağı'nda geniş bir alanda kurulan, Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar olmak üzere 4 giriş kapısındaki bütün pistlerin açık olduğu kayak merkezinde kar kalınlığı ise 120 santimetre ölçüldü.

Etkili olan kar yağışıyla sezonun mayıs ayına kadar uzaması bekleniyor.

Atabarı

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda 2009 yılından itibaren hizmet veren Atabarı Kayak Merkezi, sahip olduğu muhteşem doğasıyla ve kayak pistlerinde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığıyla aralık ayından itibaren ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kayak merkezinden sorumlu İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, AA muhabirine, zorluk derecesine göre birbirini tamamlayacak kombine şekilde toplam 1300 metre uzunluğunda 2 ayrı pistten oluşan kayak merkezinde, 595 metre uzunluğunda telesiyej ve 159 metrelik teleskinin bulunduğunu söyledi.

Nisan ayı ortalarında karın 70 santimetre kalınlıkta olduğunu anlatan Başköylü, "Sezon nisan ayı sonuna kadar devam ediyor. Türkiye'de sezonu ilk açan ve en son kapatan tesislerden biriyiz. Telesiyejle pistin zirvesine çıkarken teleskiyle yeni başlayanların kayak yapabileceği, eğimin daha az olduğu bölgeye çıkabiliyoruz. İki de kar üstü paletli aracımız bulunuyor." dedi.

Başköylü, Atabarı Kayak Merkezi'ne başta Doğu Karadeniz'deki şehirler olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden ziyaretçilerin geldiğini ifade etti.

Tesis kullanım ücretlerinin makul düzeyde olduğunu dile getiren Başköylü, "Paha biçilmez bir doğamız var. Bu doğayla kış sporlarını bütünleştirmek ziyaretçilerimize keyif veriyor. Yoğun bir sezon geçiriyoruz. Bu sezon 11 bin 200 civarında ziyaretçi ağırladık. Burada sezon aralık ayında başlıyor, nisan ayı sonunda tamamlanıyor. Tesisimiz Artvin'e ciddi manada turist çekiyor." diye konuştu.

Davraz

Isparta'da yüksek kesimlerde son günlerde yağan kar, Toros Dağları'nda kurulu 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun uzamasını sağladı.

Kayakseverlerin Eğirdir Gölü manzarası, kar ve telesiyej kalitesiyle sezon boyunca tercih ettiği Davraz'da, kar kalınlığı 104 santimetre ölçüldü.

Bu sezon yaklaşık 450 bin yerli ve yabancı ağırlayan merkezde, biri 5 yıldızlı 3 otel, bir günübirlik tesis, farklı zorluk derecelerinde 13 pist, yaklaşık 25 kilometre uzunlukta 4 telesiyej hattı kayak tutkunlarına hizmet veriyor.