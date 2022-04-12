Anadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor - Son Dakika

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Davraz Kayak Merkezi'nde kayak, snowboard ve motorlu kızak kayan turistler

Tesis Müdürü Murat Tarlak ile röportaj Türkiye'deki bazı kayak merkezleri, ilkbaharda yoğun kar yağışlarının etkisiyle pistlerde kayak ve snowboard seven yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Isparta'da yüksek kesimlerde son günlerde yağan kar, Toros Dağları'nda kurulu 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun uzamasını sağladı.

Kayakseverlerin Eğirdir Gölü manzarası, kar ve telesiyej kalitesiyle sezon boyunca tercih ettiği Davraz'da, kar kalınlığı 104 santimetre ölçüldü.

Bu sezon yaklaşık 450 bin yerli ve yabancı ağırlayan merkezde, biri 5 yıldızlı 3 otel, bir günübirlik tesis, farklı zorluk derecelerinde 13 pist, yaklaşık 25 kilometre uzunlukta 4 telesiyej hattı kayak tutkunlarına hizmet veriyor.