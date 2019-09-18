Son Dakika Haberleri: Anadolu'da 'kurumsal yönetim' anlatılacak
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Anadolu'da 'kurumsal yönetim' anlatılacak

1 saat önce

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Anadolu'nun çeşitli illerinde sanayi odaları ve ihracatçı birlikleriyle toplantılar düzenleyerek 'kurumsal yönetim'i anlatacak.

Anadolu'da 'kurumsal yönetim' anlatılacak, System.String[]

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Anadolu'nun çeşitli illerinde sanayi odaları ve ihracatçı birlikleriyle toplantılar düzenleyerek 'kurumsal yönetim'i anlatacak.


Kurumsal yönetim anlayışının ülke genelinde tüm şirketlerde yaygınlaşması amacıyla faaliyetler yürüten Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimin önemini anlatmak üzere önemli bir adım attı. TKYD bu kapsamda sanayi odaları ve ihracatçı birlikleri ile işbirliğine giderek düzenleyeceği toplantılarda, kurumsal yönetim konusundaki bilgi birikimini Anadolu'daki iş insanlarına aktaracak.


Kurumsal yönetim anlayışı Ege'den Orta Anadolu'ya dalga dalga yayılacak


İlki 26 Eylül'de Aydın Sanayi Odası'nda yapılacak olan toplantı serisi; 25 Eylül'de İstanbul Sanayi Odası, 30 Eylül'de Ege Bölgesi Sanayi Odası, 1 Ekim'de Ege İhracatçı Birlikleri ve 23 Ekim'de Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde yapılacak toplantılar ile devam edecek.


Feyyaz Ünal: "Düzgün işleyen bir kurumsal yönetim yapısı iyi yatırım çeker"


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi yönetimin iyi yatırım çektiğini ifade eden Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, "Düzgün işleyen bir kurumsal yönetim yapısı, tüm dünyada yatırımcıların şirkete duyduğu güveni, yatırım girişlerini, şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü önemli ölçüde artırıyor. Kurumsal yönetilerek büyüyen şirketler aynı zamanda, faaliyet gösterdikleri ülkeleri de küçük şirket ülkesi olma riskinden çıkarıyor. Bu kapsamda ihracatçı birlikleri ve sanayi odaları ile toplantılar yapıp, kurumsal yönetimin önemini anlatacağız. Jenerasyon geçişlerinin iyi yönetilmesi gerektiğini, yönetim kurullarında çeşitliliğe mutlaka ihtiyaç olduğunu vurgulayacağız. Uzun vadede Türkiye'deki tüm sanayi ve ticaret odalarıyla işbirliği yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Eylül, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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