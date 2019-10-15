Anadolu'da personel turnuvası başladı

Anadolu Üniversitesi "35 Yaş Üstü Yarım Saha Personel Turnuvası" Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ve Sağlık, Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığının karşılaştığı mücadeleyle başladı.



Çarşı A Spor Tesisleri'nde oynanan mücadelenin kazananı 4-3'lük üstünlükle Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı oldu. Karşılaşmanın ilk yarısına ağırlığını koyan ekip Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü oldu. Üst üste gelişen pozisyonlarla golü bulan Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle kapattı. İkinci yarıda baskıyı artıran Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üst üste bulduğu gollerle skoru 3-1'e taşıdı. Karşılaşmanın ikinci yarısının ortalarına doğru Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü attığı gollerle skoru 3-3'e taşısa da karşılaşmanın son dakikalarında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının golüne engel olamadı. Son dakika golüyle Spor Daire Başkanlığı 4-3'lük skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. - ESKİŞEHİR