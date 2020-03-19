Anadolu'da sanatın yaşatıldığı "Müzik Köyü" - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Anadolu'da sanatın yaşatıldığı 'Müzik Köyü' - Son Dakika

Anadolu'da sanatın yaşatıldığı "Müzik Köyü"

6 saat önce

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde hayata geçirilen "Anadolu'da Bir Müzik Köyü Projesi" kaybolmaya yüz tutmuş türkülerin ve enstrümanların gelecek nesillere aktarılmasına aracılık ediyor.

Anadolu'da sanatın yaşatıldığı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde hayata geçirilen "Anadolu'da Bir Müzik Köyü Projesi" kaybolmaya yüz tutmuş türkülerin ve enstrümanların gelecek nesillere aktarılmasına aracılık ediyor.

Müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu tarafından ilk çalışmaları 2018'de başlayan proje çerçevesinde yıllardır kullanılmayan eski köy okulu, gönüllü katılımcıların ve köylülerin el birliğiyle müzik okuluna dönüştürüldü.

Köyde yaşayan çocukların halk müziği ve enstrümanlarla tanıştığı projeye, sanatçılar ve öğretmenlerin yanı sıra Türkiye'den ve yurt dışından gelen çok sayıda kişi katıldı. Bu kişiler okula gelerek çocuklara müziği ve enstrümanları anlattı.

Proje artık köydeki tef çalan kadınlar tarafından sürdürülüyor.

Büyüklerinden yadigar kalan yarım asırlık tefleri ile seslerini duyurmaya çalışan kadınlar, halı dokurken, arpa buğday ekerken seslendirdikleri türkülerle köy düğünlerinde çaldıkları tefleri, üniversitelere hatta İstanbul'a dahi taşıyor.

Proje Koordinatörü Oğuz Karlı, yaptığı açıklamada, Anadolu'nun renkli bir müzik coğrafyası olduğunu belirterek, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş türküleri ve çalgıları gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarabilmek olduğunu ifade etti.

Tef çalan Fatma Öztaş ise ekin biçerken, deste alırken seslendirdikleri türkülerden bahsetti.

Koşmalar besteleyen ve okuyan Emine Çevik da "Çocukluktan çok meraklıydım çalgıya. Köy düğünlerine gittiğimde kimseye bakmazdım tef çalan kişinin çalışına, söyleyişine bakardım. Bir insan istediğinde her şeyi yapabilir." diye konuştu.

Çevik, çocukluktan ezbere bildiği "İlkokul mezunuyuk. Türkü, kerem okuduk. Kilim heybet dokuduk. Ortaokul lise değil, ilkokulda okuduk." koşmasını da seslendirdi.

Projeyi sürdüren kadınlar, gelen misafirlerine hem türkülerini tanıtmak hem de sohbet etmek istediklerini ifade ediyor.

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

Keçiborlu, Isparta, İncesu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şarkıcı Güliz Ayla, "Neden striptiz videoları çekmiyorsun" diyen takipçisine sert çıktı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti         
20:12
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında         
19:10
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:16:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu'da sanatın yaşatıldığı "Müzik Köyü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]