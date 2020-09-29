Anadolu'da "taşlar yerinden oynuyor" - Son Dakika

Anadolu'da "taşlar yerinden oynuyor"

- Anadolu'da "taşlar yerinden oynuyor" Neolitik buluntular sayesinde Dünya köklerini Anadolu'da arıyor Türkiye ve Avrupa Birliği ortak projesi olan ve IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) tarafından yürütülen ve Yunus Emre Enstitüsü, İMEÇE (İnsan, Mekan, Çevre ve Enerji Derneği),...

- Anadolu'da "taşlar yerinden oynuyor"

Neolitik buluntular sayesinde Dünya köklerini Anadolu'da arıyor

İSTANBUL - Türkiye ve Avrupa Birliği ortak projesi olan ve IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) tarafından yürütülen ve Yunus Emre Enstitüsü, İMEÇE (İnsan, Mekan, Çevre ve Enerji Derneği), BABİL Toplum Kültür Sanat Çalışmaları ve Belgesel Sinema Derneği ortaklıkları ile gerçekleştirilen "taşlar yerinden oynuyor" projesi çerçevesinde hazırlanan belgesel basın karşısına çıktı.

Yönetmenliğini Enis Rıza'nın üstlendiği belgeselin yapım yönetmeni Nalan Sakızlı. Sinan Sakızlı tarafından özgün müzikleri yapılan belgeselin fotoğraflarını Jale Mekiş Diker çekti.

Belgesel film sinemalar için tek bölüm kurgulanırken, Avrupa televizyon kanalları için 3 bölüme ayrıldı. Ayrıca belgesel Avrupa'daki pek çok festivalde yer alacak.

Bayram Balcı tarafından modere edilen sunumda Martin Godon proje hakkında genel bilgiler verdi.

Çekimleri Ankara, Aksaray, Batman, Çanakkale, Burdur, Diyarbakır, İstanbul, Kırklareli, Konya, Mersin, Muğla, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Sofya ve Atina'da gerçekleştirilen belgeselin basın toplantısında Prf. Dr. Mehmet Özdoğan özellikle Göbeklitepe üzerinden Neolitik Dönem hakkında önemli bilgiler verdi.

"Taşlar Yerinden Oynuyor" projesi Neolitik kültürünün Anadolu'dan yayıldığını dünyaya anlatacak

Neolitik Çağ, insanlığın avcılık ve toplayıcılığa dayalı gezginci yaşamdan, üretime dayalı yerleşik yaşama geçtiği kabul edilen bir dönem. Mimari, sanat ve zanaatlar, uzmanlaşma, iş bölümü, toplumsal örgütlenme gibi birçok olgu temelinde yeni bir düzenin kurulduğu, heyecan verici uygarlaşma serüveninin en önemli aşamalarından biri. Son yıllardaki araştırmalar Anadolu coğrafyasının bu dönemi Avrupa'ya aktarmadaki kilit rolünü ortaya koyuyor ve bilinen tarihi adeta yeniden yazıyor. Bölgede onlarca Neolitik yerleşim yerinde 15 bin yıl öncesine dair yeni bulgular açığa çıkarılıyor.

"Avrupa'nın Neolitik Köprüsü: Taşlar Yerinden Oynuyor!" projesi; Anadolu'nun Neolitik dönem mirasını kayıt altına alıyor ve bir dizi belgeselle görselleştirmeyi hedefliyor. Proje bu gerçeğin geniş halk kesimleri açısından uluslararası alanda daha bilinir ve görünür olmasına katkıda bulunmak üzere tasarlandı. Proje sayesinde kültürlerarası diyaloğa yeni alanlar açılacak; toplumda koruma bilinci ve aidiyet duygusu güçlenecek, bilimsel çalışmalar ile toplum kesimleri arasında bir köprü oluşturulacak ve proje bitiminde ortaya çıkan kalıcı ürünlerle uluslararası alanda tanıtıma hizmet edecek materyaller elde edilecek. Temmuz 2020'de yenilenen web sitesi aracılığı ile neolitik dönemin sırlarını açığa çıkaran projenin zengin içeriği üç dilde sürekli yaygın erişime açık olacak. Projenin konusu ve faaliyetleri; alan fotoğrafları, spot yapımlar, kısa filmler, belgesel film olarak dil ve internet versiyonları ile sitede yer alacak. Web sitesine erişim www.neolithic-bridge.org adresinden yapılabiliyor.

Projenin lider kurumu bünyesindeki Arkeoloji Bölümü ile kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yürüten bir araştırma kurumu olan "IFEA/ Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü. Ayrıca, İMEÇE (İnsan, Mekan, Enerji ve Çevre Derneği) ve BABİL (Toplum, Kültür, Sanat Çalışmaları ve Belgesel Sinema Derneği) de projeye dahil olan iki sivil toplum kuruluşu. Projenin Onursal Danışmanı konuya hakimiyeti tüm uzmanlarca kabul edilen Prof. Dr. Mehmet Özdoğan. Projenin Arkeologları ise Dr. Néhemié Strupler, Dr. Martin Godon ve Dr. Müge Durusu Tanrıöver. Proje belgeselini ise bu dünyanın uzman kurumu VTR Yapım hazırlıyor.

"Anadolu'nun Kadim Hikayesi", neolitiğin Anadolu'da doğudan batıya yolculuğunun izini sürüyor. Kültür tarihinin en önemli aşamasını oluşturan ve günümüzden 13 bin yıl öncesine uzanarak oluşum ve gelişimi binlerce yıl süren neolitiğin serüveni için 46 bilim insanının kazı alanlarında bilgi ve değerlendirmeleri kaydedildi. 39 ören yeri, 27 müze ve laboratuvarda çekimler yapıldı. Kazı çalışanları, yerel halk ve çekim ekibine katılan stajyer öğrenciler ile söyleşiler gerçekleştirildi.

Anadolu Neolitiği Avrupa'ya nasıl taşındı?

Yaklaşık elli yıl önce Neolitik çağın; Güney Levant yani bugünkü Lübnan, Filistin, İsrail ve Kuzey Suriye, Kuzey Irak'ı içine alan Mezopotamya - Beretli Ayın güneyinde ve bugünkü Batı İran'ı da içine alan bir coğrafyada oluştuğu, Yukarı Mezopotamya'nın buradan yayılımla neolitikleştiğini öngörülüyordu. Bilim dünyası, son yirmi yılda yoğunlaştırdığı çalışmaları ile Neolitik uygarlığın oluşma ve gelişmesinde, Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu'nun iki ayrı bağımsız "çekirdek bölge" olduğunu ortaya koydu. Avcı ve toplayıcı topluluklar Anadolu'da yerleşik yaşama geçerek uygarlaşma serüveninin temellerini adım adım hayata geçirdiler ve Neolitik kültürün Anadolu üzerinden Avrupa'ya yayıldı.

İki çekirdek bölgede yerleşik yaşama geçildi

Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu'da oluşan Neolitik yaşam, binli yıllar içinde gelişerek batıya yayıldı; Akdeniz, Ege, Marmara Bölgesi ve Trakya'da yerel koşullarla uyumlu yeni Neolitik yaşam biçimlerinin oluşmasının temelleri atıldı.

Anadolu'da taşlar yerinden oynuyor
Anadolu'da taşlar yerinden oynuyor
Anadolu'da taşlar yerinden oynuyor
Anadolu'da taşlar yerinden oynuyor

Yunus Emre Enstitüsü, Avrupa Birliği, Türkiye, Enerji, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Anadolu'da 'taşlar yerinden oynuyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Jamie Vardy ve Wayne Rooney'nin eşleri arasındaki dava neticeleniyor Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu         
20:01
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil         
18:59
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı         
15:27
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:05:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu'da "taşlar yerinden oynuyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei