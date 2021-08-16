Anadolu'da "Üniversite Tanıtım" günleri - Son Dakika
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Anadolu'da "Üniversite Tanıtım" günleri

16.08.2021 21:32
Anadolu'da "Üniversite Tanıtım" günleri

Anadolu Üniversitesinin üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler için düzenlediği Tercihim Anadolu Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Üniversite Tercih Günleri" Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde pandemi tedbirleri kapsamında kurulan stantlarla devam ediyor.

Anadolu Üniversitesinin üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler için düzenlediği Tercihim Anadolu Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Üniversite Tercih Günleri" Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde pandemi tedbirleri kapsamında kurulan stantlarla devam ediyor.

Üniversite Tercih Günleri'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite adaylarını bilgilendirmek ve eğitim hayatlarında doğru tercihi verebilmelerini sağlayabilmek amacıyla öğrencilere destek sağlanıyor. Yüzlerce öğrencinin gelip ziyaret ettiği stantlarda aday öğrenciler hem Anadolu Üniversitesi hem de okumak istedikleri bölümler hakkında öğretim üyelerinden bilgi alabiliyor ve merak ettikleri sorulara yanıt bulabiliyor. Aday öğrenciler ayrıca Anadolu Üniversitesi ve Eğitimi Destekleme Vakfı iş birliğinde sunulan Anadolu Bursları hakkında da bilgi alabiliyor.

Üniversite Tercih Günleri standı, 20 Ağustos Cuma gününe kadar öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Detaylı bilgilere www. anadolu. edu. tr/tercihimanadolu adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Habermetre
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