Son Dakika Haberleri: Anadolu’daki acenteye aracı oldu, 3.5 milyon bilet sattı

Anadolu’daki acenteye aracı oldu, 3.5 milyon bilet sattı

55 dakika önce

Anadolu'yu adım adım gezerek tüm acenteleri ziyaret eden Biletbank sahibi Mustafa Oğuz Akdeniz, yüksek maliyetler nedeniyle IATA üyesi olamayan şirketlere aracı oldu, bu sayede son 1 yılda 3,5 milyon adet uçak bileti satışı yaptı.

Anadolu’daki acenteye aracı oldu, 3.5 milyon bilet sattı, System.String[]
Anadolu'yu adım adım gezerek tüm acenteleri ziyaret eden Biletbank sahibi Mustafa Oğuz Akdeniz, yüksek maliyetler nedeniyle IATA üyesi olamayan şirketlere aracı oldu, bu sayede son 1 yılda 3,5 milyon adet uçak bileti satışı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:05 

Akdeniz, Ekonomi
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