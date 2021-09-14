Üye Girişi
Anadolu'dan Birleşmiş Milletler'in bahçesine 12 bin yıllık miras - Son Dakika

Anadolu'dan Birleşmiş Milletler'in bahçesine 12 bin yıllık miras

14.09.2021 11:05
Anadolu'dan Birleşmiş Milletler'in bahçesine 12 bin yıllık miras, System.String[]

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki yerleşkesi, Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki yerleşkesi, Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışmaya göre, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla BM binasının bahçesinde sergilenmeye başlanacak.

Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi, bölgede "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu.

Dikilaş replikasının BM bahçesine montajına dün başlanırken, montaj ve peyzaj düzenlemesinin 18 Eylül'de tamamlanması planlanıyor.

P18 Dikilitaşı replikasının açılışının, BM Genel Kurul sürecinde, 19-23 Eylül arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılması öngörülüyor.

Anadolu'nun BM'ye bıraktığı ikinci iz

Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri olacak.

BM'de ilk olarak, Hititler ile Mısır arasında MÖ 13. yüzyılda yapılan Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve tarihteki diplomatik metinlerin en eski örneklerinden biri olan Kadeş Barış Antlaşması metninin büyütülmüş kopyası 1970'te sergilenmeye başlandı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alan orijinal anlaşmanın, sanatçı Şadi Çalık tarafından bakırdan yapılan ve dönemin BM Genel Sekreteri U Thant'a sunulan replikası, halen BM konferans binasının ikinci katında sergileniyor.

Ayrıca 2013'te BM konferans binasının ikinci katında Türkiye'den hediye edilen modern mobilya takımının bulunduğu alan da "Güney Salon" olarak adlandırılıyor.

BM koleksiyonunda 196 eser yer alıyor

BM'de 1950'den beri üye devletler, vakıflar ve bireysel bağışçılar tarafından resmi olarak bağışlanan sanat eserleri, tarihi objeler ve mimari parçalardan oluşan bir koleksiyon bulunuyor.

Koleksiyonda, tarihteki çeşitli kültürleri ve dönemleri temsil eden, estetik ve sembolik olarak yüksek sanatsal değer taşıyan ve hediyeyi sunan üye devlete özgü birçok antik dönem eser kopyaları, modern heykeller, mobilyalar, anıtlar, maketler, tablolar, vazolar, halılar yer alıyor.

BM'nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, sergilenen 196 hediye eser arasında, İrlanda'dan "Bronz Gemi" maketi, Kazakistan'dan "Altın Adam Heykeli" replikası, Tunus'tan "Dört Mevsim Mozaiği", Rusya'dan "İyilik Kötülüğü Yendi" adlı heykel grubu, Lüksemburg'dan "Şiddetsizlik" heykeli, Irak'tan "Hammurabi Kanunları" replikası, İran'dan "Halı", Salvador Dali'nin "Beş Kıta - Kıvrılmış Eller" tablosu da bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Göbeklitepe, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu'dan Birleşmiş Milletler'in bahçesine 12 bin yıllık miras - Son Dakika


Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı 12:24 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi 12:14 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira 11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı 11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda 11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı 11:17 Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı
Oyun dünyasında bir ilk! Oyuncunun konumuna ve hislerine göre gerçek zamanlı olarak değişebilecek 11:08 Oyun dünyasında bir ilk! Oyuncunun konumuna ve hislerine göre gerçek zamanlı olarak değişebilecek Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı 10:32 Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
12:26 Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi
12:23 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı
12:20 İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi
12:13 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi
11:59 Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı
11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız
11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı
11:22 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak
11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda
Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi         
12:27
İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi         
12:20
Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı         
12:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak         
11:23
5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi         
11:18
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Tarım Bakanlığı ve DSİ, Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı         
10:26
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada         
08:57
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 12:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu'dan Birleşmiş Milletler'in bahçesine 12 bin yıllık miras - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement