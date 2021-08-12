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Anadolu'dan gelen gençler eski payitaht Edirne'yi gezdi - Son Dakika

Anadolu'dan gelen gençler eski payitaht Edirne'yi gezdi

12.08.2021 10:40

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 6 ilden gelen 108 öğrenci, Edirne'yi ziyaret etti, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 6 ilden gelen 108 öğrenci, Edirne'yi ziyaret etti, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Proje kapsamında Hakkari, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Siirt ve Kars'tan 108 genç, öğretmenleri nezaretinde kente geldi.

Gençler Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler, Meriç ve Tunca nehirleri ile tarihi köprüler, 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Fatih Sultan Mehmet Müzesi, Edirne Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Karaağaç Mahallesi'ndeki tarihi gar binasının da aralarında yer aldığı tarihi mekanları gezdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, gençlerle kentteki bir tesiste bir araya gelerek, kentin dokusuna ilişkin bilgi verdi.

Vali Canalp, gençleri Edirne'de misafir etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gençlerin yeni şehirler gezerek güzel anılar biriktirdiğini belirten Canalp, "Bu yıllarda yaşamış olduğunuz hatıralar, birbirinizle edinmiş olduğunuz arkadaşlıklar çok sağlam olur. Hafızanızda çok güzel izler bırakır. Hayatınızın ilerleyen dönemlerinde burada edinmiş olduğunuz arkadaşlıklar, dostluklar hep baki kalsın. İnşallah gezdiğiniz yerleri hep hatırlayarak hafızanızda güzel izle Edirne'den ayrılmış olun." dedi.

Gençler Edirne'ye hayran kaldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinden gelen Elif Sude Çakıcı, tarih ve kültür kenti Edirne'yi çok beğendiğini söyledi.

Proje kapsamında güzel yerler gördüklerini belirten Çakıcı, "Yarın Çok Genç Olacak projesiyle buraya gelip, yerinde görme şansını bizlere tanıyan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ederim. Edirne'de Selimiye Camisi'ni çok beğendim. Çanakkale'de Şehitler Abidesi'ni gezdik çok etkileyiciydi." diye konuştu.

Siirt'ten gelen Yasemin Akyünci de Edirne'nin çok misafirperver bir kent olduğunu ifade etti.

Kentin birçok noktasını ve tarihi mekanlarını gezdiklerini anlatan Akyünci, her öğrencinin tarihi kent Edirne'yi görmesi gerektiğini kaydetti.

Bitlis'ten gelen Asude Yayla, proje kapsamında önce Çanakkale'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Oradan Edirne'ye geldik. Burada da müzeleri gezdik, Selimiye ve Ulu camiyi gördük, tarihi köprülerden geçtik. Çok güzeldi." dedi.

Hakkari'den gelen Burhan Sevik ise Edirne'den etkilendiğini, üniversite tercihini Trakya Üniversitesinden yana kullanabileceğini dile getirdi.

Siirt'ten gelen Mustafa Aydın da kentin hem tarihi hem de turistlik bir yer olduğunu, ziyaretleri boyunca güzel vakit geçirerek tarihi eserlerle ilgili yeni bilgiler öğrendiklerini belirtti.

Proje kapsamında Edirne'yi gezen gençler otobüslerle İstanbul'a hareket etti.

Anadolu'dan gelen gençler eski payitaht Edirne'yi gezdi
Anadolu'dan gelen gençler eski payitaht Edirne'yi gezdi
Anadolu'dan gelen gençler eski payitaht Edirne'yi gezdi
Anadolu'dan gelen gençler eski payitaht Edirne'yi gezdi
Anadolu'dan gelen gençler eski payitaht Edirne'yi gezdi

Hakkari, Bitlis, Edirne, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu'dan gelen gençler eski payitaht Edirne'yi gezdi - Son Dakika


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