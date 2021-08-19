Anadolu'dan getirilen ihraç yükler Tekirdağ'da birleştirilip, trenle Macaristan'a gönderildi - Son Dakika

Tekirdağ Tren İstasyonu'nda düzenlenen uğurlama törenine MEDLOG Lojistik Genel Müdürü İsmail Görgün, MEDLOG Lojistik Bölge Müdürü Umut Öyür, MSC Gemi Acenteliği İstanbul Bölge Müdürü Işın Hekimoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

İlk ve son taşıması MEDLOG Lojistik tarafından yapılan organizasyonda yükler kapıdan kapıya teslim edilmiş olacak.

MEDLOG Lojistik tarafından yapılan yatırım sonrasında Tekirdağ Tren İstasyonu'nun aktif kullanılmaya başlanmasıyla, buradan yola çıkan tren, 23 Ağustos Pazartesi günü aktarmasız Szolnok'a ulaşacak.

Tekirdağ'da ihracat işlemleri tamamlanan yükler, kesintisiz olarak Macaristan'ın Szolnok kentine demiryolu ile taşınmaya başlandı.

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