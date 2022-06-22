Anadolu'dan harman olan türküler AKM'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu'dan harman olan türküler AKM'de müzikseverlerle buluşacak

22.06.2022 15:16
Anadolu'dan harman olan türküler AKM'de müzikseverlerle buluşacak

Şef Uğur Kaya yönetimindeki İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu, solistler Hamdiye Erol, İsmail Altunsaray ve Züleyha Ortak ile sahne alacak.

Şef Uğur Kaya yönetimindeki İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu, solistler Hamdiye Erol, İsmail Altunsaray ve Züleyha Ortak ile sahne alacak.

"Harman Yeri" konseri, 27 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserde, solistler ve koro, Anadolu'dan harman olup Karadeniz ve Kerkük'e uzanan türkülerden oluşan kapsamlı bir repertuvarı seslendirecek.

Halk müziği ozanı Neşet Ertaş'ın sevilen eserlerinden "Ahirim Sensin", "Bahçe Duvarından Aştım", "Kesik Çayır", "Zülüf" gibi türkülerin yanı sıra "Divane Aşık Gibi", "Karadır Şu Bahtım Kara", "Dağlar Kızı Reyhan"ın da aralarında olduğu ezgiler konserin repertuvarında yer alıyor.

Konserin biletleri "www.biletinial.com" üzerinden temin edilebilir.

YORUMLAR
500
Adrenalin tutkunları Kemaliye'nin macera dolu şenliklerinde buluşacak Adrenalin tutkunları Kemaliye'nin macera dolu şenliklerinde buluşacak
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu'dan harman olan türküler AKM'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:20:22. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu'dan harman olan türküler AKM'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement