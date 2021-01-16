Anadolu'dan ilham alarak tasarladığı mobilyaları Hollywood yıldızlarına satıyor - Son Dakika

Anadolu'dan ilham alarak tasarladığı mobilyaları Hollywood yıldızlarına satıyor

16.01.2021 12:07
Anadolu'dan ilham alarak tasarladığı mobilyaları Hollywood yıldızlarına satıyor, System.String[]

Anadolu motiflerinden esinlenerek mobilya tasarlayan İzmirli mobilyacı Doruk Yorgancıoğlu'nun ürünleri George Clooney gibi Hollywood yıldızlarının evlerine girdi.

Anadolu motiflerinden esinlenerek mobilya tasarlayan İzmirli mobilyacı Doruk Yorgancıoğlu'nun ürünleri George Clooney gibi Hollywood yıldızlarının evlerine girdi.

İzmir'de 1979'da Ümit ve Bahar Yorgancıoğlu çifti tarafından kurulan Dorya firmasının ikinci kuşak temsilcisi olan Doruk Yorgancıoğlu, üniversite eğitimini George Washington Üniversitesinde tamamladı. Uluslararası İlişkiler Bölümünü okumasına rağmen ailesinden dolayı ticareti aklından hiç çıkarmayan Yorgancıoğlu, eğitim gördüğü yıllarda boş vakitlerinde "ABD'ye nasıl mobilya satarım?" diye kafa yordu.

Bu pazarın taleplerini ve kriterlerini öğrenen Yorgancıoğlu, üniversite eğitiminden sonra Türkiye'ye dönerek ABD'ye ihraç edilebilir ürünler tasarlamaya başladı.

2008'de ABD'de firma açarak ürettiği lüks segmentteki mobilyaları bu ülkeye ihraç etmeye başlayan Yorgancıoğlu, bir başarıya imza atarak Kuzey Karolina eyaletinin High Point şehrinde bir mağaza açtı. Ardından Şikago ve New York'ta da mağaza açan Yorgancıoğlu, bayilik sistemi de oluşturdu.

Birçok ABD'linin evine ürünleriyle girmeyi başaran Dorya Mobilya, Hollywood ve NBA yıldızları tarafından da tercih edildi.

Boeing 747'nin içini de döşediler

Yorgancıoğlu, AA muhabirine, ABD'nin dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı olduğunu, Türkiye'nin ise bu pazardan yeteri kadar pay alamadığını aktardı.

Mobilya ihracatını milli bir görev olarak düşündüklerini ifade eden Yorgancıoğlu, firmanın kilogram başına ihracat değerinin 40 doların üzerinde olduğunu, mobilyalarının Türkiye'nin ABD'ye ihraç ettiği en değerli ürünler arasında yer aldığını kaydetti.

Firma olarak imali zor olan ürünleri üretmeye çalıştıklarına işaret eden Yorgancıoğlu, "Ürünlerimiz birçok ünlü isim tarafından tercih ediliyor. En bilineni George Clooney. NBA yıldızlarına da çok ürün satışı gerçekleştirdik. Benim en beğendim ise bir özel bir kişiye ait Boeing 747'nin içinde bizim mobilyalarımız kullanıldı. Türkiye'de üretilen mobilyayı uçurduk." dedi.

Tasarıma büyük önem verdiklerini belirten Yorgancıoğlu, burada Anadolu motiflerinden esinlendiklerine işaret etti.

Bu tasarımların üründe baskın olarak kullanılmadığına değinen Yorgancıoğlu, "Bir şekilde işliyoruz. Örneğin Boğaz Köprüsü'nü bir ürüne işledik ve ABD'de çok beğenildi. Selçuklu mimarisini kullandık. İlham kaynağımız hep Anadolu oldu. Bizim en önemli özelliğimiz tasarım. Kalite zaten bekleniyor, olması lazım. Alıcı tasarıma bakıyor." diye konuştu.

Hedef dünyanın en iyi 5'i olmak

Türkiye'nin lüks marka oluşturma stratejisine ihtiyaç duyduğunu savunan Yorgancıoğlu, "Belki milyar dolarlık satış yapamayacak bu firmalar ama gittiği ülkelerde Türkiye'de bu işin iyi yapıldığı algısını oluşturacak. Lüks markalar bütün sektörü domine edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Salgınla birlikte dijitalleşmeye hız verdiklerini ve bu kapsamda altyapı çalışmaları geliştirdiklerine değinen Yorgancıoğlu, "Esas hedefimiz dünya çapında oturmuş, ismini duyurmuş ilk 5 markadan biri olmak. Lüks mobilya denilince akla gelen bir firma olmak istiyoruz. Her ne kadar dar bir segment olsa da pazarda payımızı büyütmek istiyoruz." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, George Clooney, Hollywood, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu'dan ilham alarak tasarladığı mobilyaları Hollywood yıldızlarına satıyor - Son Dakika Ekonomi


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