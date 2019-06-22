Son Dakika Haberleri: Anadolu'dan İstanbul'a demokrasi yolculuğu
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Anadolu'dan İstanbul'a demokrasi yolculuğu

54 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokratik haklarını kullanmak için Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar, uçak, otobüs ve deniz otobüsleriyle İstanbul'a geliyor.

Anadolu'dan İstanbul'a demokrasi yolculuğu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokratik haklarını kullanmak için Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar, uçak, otobüs ve deniz otobüsleriyle İstanbul'a geliyor.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:28 
Türkiye, İstanbul, Ekonomi
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