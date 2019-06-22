Anadolu'dan İstanbul'a demokrasi yolculuğu
54 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokratik haklarını kullanmak için Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar, uçak, otobüs ve deniz otobüsleriyle İstanbul'a geliyor.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:28
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokratik haklarını kullanmak için Türkiye
'nin dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar, uçak, otobüs ve deniz otobüsleriyle İstanbul'a geliyor.
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