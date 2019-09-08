“Anadolu’dan İzlenimler“ projesi, 11 Eylül’de Taksim’de
1 saat önce
İyilik İçin Sanat Derneği'nin, Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı, başarılı öğrencileri konuk edip sanat etkinliklerine katılımlarını sağladığı projesi Taksim Sanat'ta.
İyilik İçin Sanat Derneği'nin, Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı, başarılı öğrencileri konuk edip sanat etkinliklerine katılımlarını sağladığı projesi Taksim Sanat'ta.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:25
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