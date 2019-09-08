Son Dakika Haberleri: “Anadolu’dan İzlenimler“ projesi, 11 Eylül’de Taksim’de
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“Anadolu’dan İzlenimler“ projesi, 11 Eylül’de Taksim’de

1 saat önce

İyilik İçin Sanat Derneği'nin, Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı, başarılı öğrencileri konuk edip sanat etkinliklerine katılımlarını sağladığı projesi Taksim Sanat'ta.

“Anadolu’dan İzlenimler“ projesi, 11 Eylül’de Taksim’de, System.String[]

İyilik İçin Sanat Derneği'nin, Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı, başarılı öğrencileri konuk edip sanat etkinliklerine katılımlarını sağladığı projesi Taksim Sanat'ta.

Taksim, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:25 
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