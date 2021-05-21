Anadolu'dan "Kırım Türkleri ve Sürgün" paneli - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), "Kırım Türkleri ve Sürgün" adlı bir panel düzenleyerek, Kırım Türklerinin sürgününe dikkat çekecek. Yöneticiliğini TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat'ın yapacağı panel 21 Mayıs Cuma Günü saat: 20:30'da Zoom üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Panele, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay "Kırım Sürgününün Sebep ve Sonuçları", Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erşahin Ayhün "Tarihte Kırım ve Kırım Türkleri", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Tutku Aydın ise "Rusya'nın Kırım'ı İşgali ve Sonrası Kırım Tatarları" adlı bildirileri ile katılacaklar.

Etkinliğe dileyen herkes Zoom (Meeting ID:948 2871 7306 password: 894584) ve Anadolu Üniversitesi YouToube kanalı üzerinden katılım sağlayabilecek