Kaçak hayvan besicilerine 1 milyon 79 bin lira ceza - Son Dakika

Kaçak hayvan besicilerine 1 milyon 79 bin lira ceza

Kırklareli'de 71 büyükbaş ve 104 küçükbaş kaçak hayvan ele geçirildi.

Kırklareli'de 71 büyükbaş ve 104 küçükbaş kaçak hayvan ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesinde küpesiz hayvanların olduğu bilgisine ulaşan Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce ilçede yapılan araştırmada Anadolu'dan getirildiği tespit edilen 71 büyükbaş ve 104 küçükbaş hayvan ele geçirildi. Toplam 175 hayvan mezbahalara götürülerek kestirildi. Kesilen hayvanların etleri sahiplerine teslim edilirken, besicilere 1 milyon 79 bin lira ceza uygulandı. - KIRKLARELİ

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır

Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu

Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi