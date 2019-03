Anadolu'dan New York'a Kaçırılan Kiliya İdolünün İkizi Yurtdışına Çıkarılmak Üzereyken Son Anda...

Anadolu'dan New York 'a kaçırılan Kiliya idolünün ikizi yurtdışına çıkarılmak üzereyken son anda kurtarıldıİSTANBUL - İstanbul polisi tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonun çarpıcı ayrıntıları da ortaya çıktı. Erken dönem tunç çağından kalma 5 bin yıllık paha biçilmez Kiliya mermer idolünün, kaçakçılar tarafından yurt dışına çıkarılmak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD 'nin New York eyaletinde 2 önce yıl düzenlenen açık artırmada, Türkiye 'den kaçırılan ve 14,5 milyon dolara (yaklaşık 77 milyon lira) alıcı bulan aynı çağlardaki paha biçilmez Kiliya mermer idolünün satışına ihtiyati tedbir koydurmuş, yapılan bütün çabalar eserin yurda getirilmesine yeterli olmamıştı.O tarihlerde Anadolu'dan kaçırılan Kiliya mermer idolünün bir benzeri, kaçakçılar tarafından yurt dışına çıkarılmak üzere olduğu istihbaratını alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 1 - 26 Mart tarihleri arasında Fatih ve Küçükçekmece 'de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi.Yürütülen soruşturmada, erken dönem tunç çağından kalma 5 bin yıllık Kiliya mermer idolü, 4 bin yıllık tunç çağlarına ait baltalar, ok, mızrak uçları, İbranice ve Ermenice el yazmaları ile Yunan dilinde İncil 'in de aralarında bulunduğu 836 parça tarihi objeyi yurdışına kaçırmaya çalışan 7 kaçakçı yakalandı. Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan en çarpıcı objeler arasında yıllar önce Türkiye'den kaçırılan ve New York eyaletindeki müzayedede 14,5 milyon dolara (yaklaşık 77 milyon lira) satılan Kiliya tipi mermer idolün benzerinin yurtdışına kaçırılmak üzereyken son anda kurtarıldığı belirlendi.Yunan-Bizans dönemlerine ait sikke görünümlü metal objeler, erken dönem tunç çağından kalma 5 bin yıllık Kiliya mermer idolü, 4 bin yıllık Tunç çağlarına ait baltalar, ok, mızrak uçları, İbranice ve Ermenice el yazmaları ile Yunan dilinde İncil'in de aralarında bulunduğu 836 parça tarihi eser grubunun Anadolu kökenli olduğu tespit edildi.El konulan tarihi eserler, mahkeme kararının ardından İstanbul Müze Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.