Anadolu Dernekler Konfederasyonu kuruluyor - Son Dakika

Türkiye genelindeki tüm hemşeri derneklerinin bir çatı altında toparlanmasını sağlayacak olan Anadolu Dernekler Konfederasyonu, güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak Türkiye'ye hizmet etmeyi hedefliyor. Konfederasyonun kurucu başkanlığına Gaziantep'i her platformda tanıtan Gaziantep Dernekler Konfederasyonu'nun Başkanı Hasan Özaygut geçecek. Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanacaklarını belirten Özaygut, "Türkiye'nin her noktasında teşkilatlanma faaliyetlerini kısa zamanda tamamlayarak, Anadolu Dernekler Konfederasyonu'nu aziz milletimizin hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP