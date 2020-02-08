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'Anadolu diyeti': Obezite, kolestrol ve 'fast food'a karşı çözüm bakliyat tüketiminde
6 saat önce
Sağlık açısından birçok faydası olan ve unutulmaya yüz bakliyat ürünleri için Türkiye Birleşmiş Milletler'de girişimlerde bulundu. Lobi faaliyetleri meyvelerini sonunda verdi ve her sene 10 Şubat'ın Dünya Bakliyat Günü olarak kutlanmasına karar verildi.
Türk mutfağında önemli bir yer teşkil eden bakliyat ürünleri sağlıksız ve hızlı beslenme biçimlerine karşı bir çözüm olabilir mi? Sağlık açısından birçok faydası olan ve unutulmaya yüz tutan bu ürünler için Türkiye Birleşmiş Milletler'de girişimlerde bulundu. Başvuru sonucunda BM, her sene 10 Şubat'ın Dünya Bakliyat Günü olarak kutlanmasına karar verdi.
Türkiye'nin bakliyat konusundaki ısrarlı girişimlerinin temelindeyse hem ülkenin önemli bir bakliyat üreticisi olması hem de bu ürünlerin sağlığa faydaları yatıyor. Fakat 1990'lara göre üretim oranlarındaki çarpıcı düşüş dikkat çekiyor. Dernekler üretimin hızla artırılmasının şart olduğu kanısında.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:57
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