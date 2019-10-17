Son Dakika Haberleri: Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı
Son Dakika Güncel Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı

Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı

1 saat önce

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) tarafından yakın şehirler arasında hızlı, rahat ve konforlu seyahat imkanı sağlamaya yönelik üretimi yapılan Anadolu DMU Milli Tren Seti'nin Uşak test sürüşü, Vali Funda Kocabıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) tarafından yakın şehirler arasında hızlı, rahat ve konforlu seyahat imkanı sağlamaya yönelik üretimi yapılan Anadolu DMU Milli Tren Seti'nin Uşak test sürüşü, Vali Funda Kocabıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Kocabıyık, Uşak-Türkmentepe istasyonları arasında gerçekleştirilen test sürüşünde TCDD Taşımacılık AŞ İzmir Bölge Müdürü Habil Emir'den tren hakkında bilgi aldı.

Yolculuk esnasında 1892 yılında yapılan Konaklar-Güneyköy arasındaki köprüde de incelemede bulunan Vali Kocabıyık, test sonrası yaptığı açıklamada, Anadolu DMU Milli Tren Seti'nin 10 Aralık'ta Uşak-İzmir hattında sefere başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün test sürüşünü gerçekleştirdiğimiz ilk yerli üretim Anadolu DMU Milli Tren Seti'nde incelemelerde bulunarak, test sürüşüne katıldık. Kapıları kapanmadan hareket etmeyen yerli üretim trenimizin saatteki hızı 140 kilometreye ulaşabiliyor. Yakın şehirler arasında hızlı, rahat ve konforlu ulaşım imkanı sağlayan tren ile Uşak-İzmir arası yolculuk 5,5 saatte tamamlanacak. İlimize şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

Test sürüşüne Vali Yardımcıları Meral Batı Demirbaş, Hüseyin Demirbaş, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve diğer yetkililer katıldı.

Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resulayn'da Milli Suriye Ordusu ile teröristlerin çatışma anları görüntülendi
Quaresma'dan millilere asker selamı desteği: Saygısızlık olduğunu düşünmüyorum Deschamps, maçın ardından A Milli Takım soyunma odasına gitti Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 02:17:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]