Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes 1 Sayıyla Güldü

Anadolu Efes 1 Sayıyla Güldü

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'e 66-65'lik skorla mağlup oldu.

Anadolu Efes 1 Sayıyla Güldü, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'e 66-65'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Anadolu Efes puanını 39 yaparken, Gaziantep Basketbol ise 34 puanda kaldı.

KÜNYE

Salon: Karataş Şahinbey Hakemler: Özlem Yalman xx, Serdar Ünal xx, Sinem Tetik xx Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva x 2, Tonye Jekiri xxx 18, Marko Tomas xxx 15, McKissic xx 10, Vasiliauskas xxx 12, Can Uğur Öğüt x 1, Stevan Jelovac xx 7, Murat Göktaş x Başantrenör: Nenad Markovic Anadolu Efes: Dunston xx 6, Buğrahan x, Moerman xxx 16, Sertaç xxx 11, Anderson x, Doğuş Balbay xx 5, Krunoslav Simon xx 7, Rodrigue Beaubois xx 9, Shane Larkin xx 8, Yiğitcan Saybir xx 4 Başantrenör: Ergin Ataman 1. periyot: 15-15 Devre: 25-39 (Anadolu Efes lehine) 3. periyot: 43-57 (Anadolu Efes lehine)

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:21 Kaynak: İHA

Gaziantep, basketbol, Anadolu Efes, Güncel
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