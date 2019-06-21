Anadolu Efes 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı
1 saat önce
Anadolu Efes, 2009 yılındaki şampiyonluğunun ardından 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'nde zafere ulaştı.
Anadolu Efes
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
, 2009 yılındaki şampiyonluğunun ardından 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'nde zafere ulaştı. Efes, 2009 yılında yine Fenerbahçe
'yi geçerek şampiyon olmuştu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe Beko
'yu yenerek, seriyi 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, uzun bir aradan sonra şampiyonluk hasretini de sona erdirmiş oldu. Efes son olarak 2008-2009 sezonunda lig şampiyonluğu yaşamış, finalde yine Fenerbahçe'yi geçmişti. - İSTANBUL
Ergin Ataman bu kez kulaklığını takmadı!
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Ergin Ataman, dördüncü lig şampiyonluğuna ulaştı
Petr Cech Chelsea'ye döndü