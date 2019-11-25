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Son Dakika Spor Anadolu Efes: 67-93 - Son Dakika Spor

Anadolu Efes: 67-93

6 saat önce

SALON: AkatlarHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Ali KöseoğluBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 12, Mathiang 12, Perrantes 5, Can Altıntığ, Doğan Şenli 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 2, Cevat Alper Özcan 2, Hardy 11, Johnson 15, Thomas Akyazılı 3ANADOLU EFES: Larkin 22, Doğuş Balbay 3, Simon...

Anadolu Efes: 67-93, System.String[]

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 12, Mathiang 12, Perrantes 5, Can Altıntığ, Doğan Şenli 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 2, Cevat Alper Özcan 2, Hardy 11, Johnson 15, Thomas Akyazılı 3

ANADOLU EFES: Larkin 22, Doğuş Balbay 3, Simon 11, Singleton 7, Pleiss 6, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 11, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 14, Sertaç Şanlı 9, Buğrahan Tuncer 2, Ömer Can İlyasoğlu 3

1'İNCİ PERİYOT: 18-18

İLK YARI: 41-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-65

ING Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 93-67 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert beyazlılar ligde 8'inci galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 8'inci mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Anadolu Efes 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de evinde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji ise 30 Kasım saat 15.15'te TEKSÜT Bandırma deplasmanına konuk olacak.


Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar, Can Altıntığ, Anadolu Efes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:38 Kaynak: DHA
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