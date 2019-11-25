Anadolu Efes: 67-93

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 18-18

İLK YARI: 41-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-65

ING Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 93-67 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert beyazlılar ligde 8'inci galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 8'inci mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Anadolu Efes 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de evinde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji ise 30 Kasım saat 15.15'te TEKSÜT Bandırma deplasmanına konuk olacak.