Anadolu Efes: 72-83

SALON: Nilüfer TOFAŞ

1'İNCİ PERİYOT: 20-27

İLK YARI: 39-56

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-71

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Anadolu Efes , deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden TOFAŞ'ı 82-73 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü haftanın kapanış mücadelesinde TOFAŞ ile Anadolu Efes, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarında bulduğu iki dış sayı isabeti ve boyalı alan etkinliği ile hücum ritmini bulan Anadolu Efes karşısında çabuk toparlanan TOFAŞ, Tarik Phillip'in üç sayılık basketiyle televizyon molasına önde girdi: 16-14. Mola dönüşü Krunoslav Simon ile 6 sayı bulan Anadolu Efes, oyuna yeniden hükmetti ve ilk periyodu 20-27 üstün tamamladı.

İkinci periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline alan Anadolu Efes, savunmasını sertleştirirken hücumda üst üste sayılar bulurken 16-0'lık seri yakalayan konuk ekip, skoru da 43-20'ye getirdi. Bu periyottaki ilk basketini uzun bir aranın ardından Tarik Phillip ile bulan TOFAŞ, rakibine direnç gösteremedi. Periyodun kalan bölümlerinde hücum ritmini koruyan Anadolu Efes, soyunma odasına 56-39 önde girdi.

İkinci yarının başında ilk yarıya nispeten daha dirençli bir görüntü çizen TOFAŞ, Samuel Mejia ile nefes aldı. Mejia, takımının ikinci yarıdaki ilk 11 sayısına imzasını atarken fark da 10'a kadar düştü: 50-60. Ancak Vasilije Micic ve Krunoslav Simon'un başarılı performanslarıyla oyun hakimiyetini elinde tutan Anadolu Efes, kader periyoduna 71-59'luk skor avantajıyla başladı.

Taraftarının da devreye girmesiyle bir kez daha Samuel Mejia'nın skorer kimliğiyle geri dönüşü kovalayan TOFAŞ, savunmada ise Krunoslav Simon'u durdurmakta güçlük çekti. Maçta son 3 dakikaya girilirken Devin Williams'ın basketiyle farkı tek hanelere düşüren TOFAŞ (69-78), bu bölümde kritik hücumlarından sonuç alamayınca Anadolu Efes, geride kalan bölümde rahat bir oyun ortaya koyarak parkeden 72-83'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 12'nci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürürken TOFAŞ ise bu sezon ligde 4'üncü mağlubiyetini aldı.

- Bursa