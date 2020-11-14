Anadolu Efes: 77-80 - Son Dakika

Anadolu Efes: 77-80

14.11.2020 00:20
Anadolu Efes: 77-80, System.String[]

OAKA'da 14 yıl sonra gelen galibiyetMicic'ten kariyer rekoruAta SELÇUK / SALON: OAKAHAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milivoje Jovcic, Milan NedovicPANATHINAIKOS OPAP: Mack 18, Papagiannis 16, Bochoridis 2, Papapetrou 12, Kaselakis, Kalaitzakis, Foster 6, White 11, Mitoglou 7i Bentil,...

OAKA'da 14 yıl sonra gelen galibiyet

Micic'ten kariyer rekoru

Ata SELÇUK/

SALON: OAKA

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milivoje Jovcic, Milan NedovicPANATHINAIKOS OPAP: Mack 18, Papagiannis 16, Bochoridis 2, Papapetrou 12, Kaselakis, Kalaitzakis, Foster 6, White 11, Mitoglou 7i Bentil, Sant-Roos 5ANADOLU EFES: Beaubois, Singleton, Doğuş Balbay 9, Moerman 7, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 8, Micic 33, Anderson 6, Simon 121'İNCİ PERİYOT: 22-21İLK YARI: 40-363'ÜNCÜ PERİYOT: 54-595 FAUL: Bochoridis (Panathinaikos OPAP) - Micic (Anadolu Efes)

Turkish Airlines EuroLeague'in 8'inci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımını 80-77 mağlup etti ve OAKA'da 2006'dan bu yana ilk galibiyetini aldı.OAKA'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP, Anadolu Efes'i konuk etti. İki takımda da büyük eksikler göze çarparken, ev sahibi ekipte Nemanja Nedovic ve Zach Auguste, deplasman ekibinde ise Shane Larkin, Bryant Dunston, Sertaç Şanlı ve Tolga Geçim maçta forma giyemedi. Ev sahibi ekip, karşılaşmaya hücumda etkili bir başlangıç yaptı ve İlk periyodu 22-21, ilk yarıyı ise 40-36 önde kapattı. 3'üncü periyotta Vasilije Micic fırtınası eserken, Sırp oyuncunun hücumda kontrolü ele almasıyla Anadolu Efes karşılaşmada öne geçti ve maçın final periyoduna 59-54'lük Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi. Karşılaşmanın son periyodunda da Efes etkili oyununu sürdürürken, Panathinaikos'un geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve Anadolu Efes rakibini deplasmanda 80-77 mağlup etti.Anadolu Efes bu galibiyetle birlikte 4'üncü galibiyetini alırken, Panathinaikos OPAP ise 4'üncü mağlubiyetini aldı.OAKA'DA 14 YIL SONRA GELEN GALİBİYETAnadolu Efes, rakibi Panathinaikos'u deplasmanda 80-77 mağlup ederek 14 yıllık seriye de son vermiş oldu. İstanbul ekibi, rakibini OAKA'da en son 8 Mart 2006'da oynanan EuroLeague Top 16 karşılaşmasında 76-73'lük skorla mağlup etmişti. Anadolu Efes, 14 yıl aradan sonra rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.MICIC'TEN KARİYER REKORU

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve Anadolu Efes'in kendisinden beklentilerini bu sezon karşılamakta güçlük geçen Sırp yıldız Vasilije Micic, Panathinaikos OPAP karşısında kariyer rekoruna imza attı. Micic, OAKA deplasmanında kaydettiği 33 sayıyla kariyerinde bir resmi maçta en fazla sayı attığı günü geçirdi.


Anadolu Efes: 77-80
Anadolu Efes: 77-80

Panathinaikos, Anadolu Efes, Milan, Efes, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes: 77-80 - Son Dakika Spor


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